 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Israël: dégâts après une frappe iranienne dans une ville à majorité juive orthodoxe

information fournie par AFP Video 08/03/2026 à 17:16

Des gens inspectent les dégâts dans une rue du centre de la ville à majorité juive orthodoxe de Bnei Brak, près de Tel-Aviv, à la suite d'une frappe iranienne, signalée par les forces de sécurité israéliennes et interceptée par les systèmes de défense.

Proche orient
Guerre en Iran
Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

Vidéos les + vues

1

Législatives au Népal: le parti du rappeur devenu maire de Katmandou en tête

information fournie par AFP 06 mars
2

Israël a mené sans succès une opération au Liban pour retrouver les restes de l'aviateur Ron Arad

information fournie par AFP 07 mars
3

Sepideh Farsi : "les frappes sur l'Iran illustrent la faillite de la communauté internationale"

information fournie par France 24 07 mars
1
4

Denise Epoté : la pionnière du journal télévisé africain raconte 40 ans de carrière

information fournie par France 24 07 mars
5

Sénégal: Diomaye Faye réaffirme son attachement à la coalition "Diomaye Président"

information fournie par France 24 07 mars
6

Liban: des secouristes fouillent les décombres après une frappe israélienne près de Saïda

information fournie par AFP Video 13:11
7

Des touristes coincés à Dubaï alors que la guerre perturbe le trafic aérien dans le Golfe

information fournie par AFP Video 13:10
8

Charles de Gaulle: à bord du porte-avions qui ne dort jamais

information fournie par AFP Video 13:11
1

La Minute Bourse : «Value»,«deep value» et «situations spéciales» : la décote sous tous ses angles !

information fournie par SG Bourse 02 mars
2

A Paris, plusieurs milliers de manifestants en soutien au peuple iranien

information fournie par AFP Video 01 mars
1
3

Incendie après une frappe israélienne sur la banlieue sud de Beyrouth

information fournie par AFP Video 02 mars
4

Le Premier ministre canadien Mark Carney rencontre son homologue indien Narendra Modi

information fournie par AFP Video 02 mars
5

Point marchés – Les 4 thématiques clés pour mars

information fournie par Amundi 02 mars
6

Israël affirme que les frappes au Liban pourraient durer de "nombreux jours"

information fournie par AFP Video 02 mars
1
7

L'Inde et le Canada annoncent des accords sur les terres rares et l'uranium

information fournie par AFP 02 mars
8

Fumée au-dessus de villages du sud du Liban après des frappes israéliennes

information fournie par AFP Video 02 mars
1
1

Simple correction ou descente aux enfers pour le Bitcoin ?

information fournie par Ecorama 09 févr.
6
2

Stellantis : que faire après la sortie de route de l’action ?

information fournie par Ecorama 10 févr.
1
3

Patrick Artus : "L'or et le bitcoin sont un gâchis d'épargne !"

information fournie par Ecorama 10 févr.
6
4

Le point sur le crowdfunding immobilier avec Homunity

information fournie par BoursoBank 17 févr.
2
5

Strategy, l’entreprise reine du bitcoin, s’effondre en bourse

information fournie par The Conversation 17 févr.
1
6

CAC 40, or, bitcoin, pétrole : faut-il acheter ou vendre ?

information fournie par Ecorama 11 févr.
1
7

Top 5 IA du 11/02/2026

information fournie par Libertify 12 févr.
8

Marchés financiers : quand une good news devient une bad news…

information fournie par Ecorama 12 févr.
1

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank