Benjamin Netanyahu, qui précise avoir parlé à Donald Trump, a déclaré lundi qu'Israël continuait ses frappes en Iran et au Liban, en restant déterminé à protéger ses "intérêts vitaux en toute circonstance".
Israël continue de frapper en Iran et au Liban, dit Netanyahu après avoir "parlé avec Trump"
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro