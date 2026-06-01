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Iran : le président Massoud Pezeshkian sur le départ ?

information fournie par France 24 01/06/2026 à 22:06

Alors qu’un accord de cessez-le-feu semble s’éloigner de plus en plus entre l’Iran et les Etats-Unis, des rumeurs ont circulé quant à une démission du président iranien Massoud Pezeshkian.

Proche orient
Guerre en Iran

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