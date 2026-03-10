L'Australie a accordé l'asile à cinq joueuses d'une équipe de football féminin qui se trouvaient en déplacement dans ce pays, de crainte qu'elles ne soient persécutées à leur retour. Les athlètes iraniennes sont restées silencieuses alors que retentissait l'hymne iranien avant leur premier match de la Coupe d'Asie face à la Corée du Sud, deux jours après le début de la guerre lancée le 28 février par les Etats-Unis et Israël. Elles l'ont ensuite chanté lors des rencontres suivantes.
Iran : Cinq footballeuses iraniennes obtiennent l'asile en Australie
