Internement des Tsiganes : la mémoire des survivants, un combat pour la dignité

information fournie par France 24 • 02/06/2026 à 11:09

Il y a 80 ans, en juin 1946, le dernier Tsigane interné en France était libéré du camp de Montreuil-Bellay dans le Maine-et-Loire. Stigmatisés lors de la Seconde Guerre mondiale par les nazis, les Roms, Gitans, Manouches, Yéniches, Sintés et voyageurs reconnus par les autorités comme "Tsiganes", ont été enfermés, internés dans des camps de travail et menés vers les camps de la mort en Europe de l’Est. Nos reporters, Antonia Kerrigan et Valentine Erba, sont allées à la rencontre de l’une des survivantes de ces camps.