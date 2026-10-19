La Garde civile espagnole et l'UME [Unité militaire d'urgence espagnole] mènent actuellement des opérations de sauvetage dans les zones les plus touchées par les inondations dans la région de Valence, qui ont fait au moins deux morts.
Inondations en Espagne: des familles et des personnes âgées secourues
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