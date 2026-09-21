Au menu de l'Essentiel politique : la géopolitique qui s'invite dans la campagne présidentielle, l'impopulaire budget 2027 et Ségolène Royal qui vient jouer les trouble-fête à la primaire de la gauche. Avec Richard Werly, éditorialiste et journaliste pour le media suisse Blick.
Ingérences, budget, carburant : l'opération déminage d'Emmanuel Macron
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro