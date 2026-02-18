Emmanuel Macron rencontre des grands patrons et investisseurs indiens lors d'un mini forum économique à Bombay, au début d’une visite de quatre jours en Inde. Le président français doit s'envoler pour la capitale New Delhi plus tard dans la journée. IMAGES
Inde: Emmanuel Macron rencontre des investisseurs indiens à Bombay
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro