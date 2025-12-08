Au moins 25 personnes, dont des touristes, sont mortes dans l'incendie d'une boîte de nuit très fréquentée de la célèbre station balnéaire de Goa, dans l'ouest de l'Inde, ont annoncé dimanche matin les autorités de cette ancienne colonie portugaise.
Inde: au moins 25 morts, dont des touristes, dans l'incendie d'une boîte de nuit
