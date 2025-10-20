L’État du Kerala, dans le sud de l’Inde, abrite la route des épices la plus célèbre du pays. Cannelle, poivre, curcuma ou cardamome : plus d'une trentaine d'épices sont cultivées dans cette région qui exporte aux quatre coins du monde. Reportage de nos confrères de France 2 qui vous emmènent dans un voyage à travers les couleurs, les saveurs et les traditions de ce commerce intemporel.
Inde : à la découverte de la route des épices dans l'État du Kerala
