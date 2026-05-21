Le président américain Donald Trump Donald Trump a salué mercredi l'inculpation de l'ex-dirigeant cubain Raúl Castro, tout en excluant une escalade malgré des rumeurs de renversement du régime.
Inculpation de Raul Castro: Trump parle de "très grand jour"
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