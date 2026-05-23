Ils étaient "là pour casser" selon un témoin: 65 personnes ont été placées en garde à vue après des incidents jeudi soir à Paris impliquant des supporters de l'OGC Nice qui ont fait six blessés dont un grièvement, à quelques heures d'une finale de la Coupe de France sous haute surveillance policière.
Incidents avant la finale de la Coupe de France : "c'était une émeute" (témoin)
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