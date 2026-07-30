Les sapeurs-pompiers et des civils combattent une importante reprise de feu au nord de la station balnéaire de Lanton, près du bassin d'Arcachon (Gironde). Le retour des très fortes chaleurs et les vents marins attisent le mégafeu en Gironde, avec 42.000 hectares déjà consumés.
Incendies en Gironde: des pompiers et des civils luttent contre une reprise de feu à Lanton
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