Le Premier ministre Sébastien Lecornu demande à la présidente des députés LFI, Mathilde Panot, de condamner l'incendie de la mairie de Limoges lors de la séance de questions au gouvernement. "Vous n'avez pas eu un mot pour le jeune qui a perdu une main à Saint-Étienne, pas un mot pour la jeune qui a perdu un oeil à Mulhouse, pas un", répond à son tour la députée insoumise pendant un échange tendu entre les deux élus. IMAGES
Incendie de Limoges: Lecornu demande à Panot de condamner les faits
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