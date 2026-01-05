Le président Emmanuel Macron se rendra vendredi en personne en Suisse pour la cérémonie d'hommage aux 40 victimes, dont neuf Français, de l'incendie dans la station de ski Crans-Montana, annonce la porte-parole du gouvernement, Maud Bregeon, après le premier conseil des ministres de la rentrée. SONORE
Incendie de Crans-Montana: Macron se rendra en Suisse pour la cérémonie d'hommage aux victimes
