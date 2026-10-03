Des images filmées par un témoin montrent l'incendie qui a ravagé vendredi soir le préau du collège François Rabelais de Metz, entraînant l'ouverture d'une enquête sur ce sinistre où les salles de classe ont été épargnées.
Incendie dans un collège à Metz, une enquête ouverte
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