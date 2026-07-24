L'incendie parti de Biscarrosse dans les Landes progresse au sud-est vers la commune de Parentis, où 8.000 habitants sont en cours d'évacuation en plus des 23.000 déjà évacués depuis hier soir, annonce le préfet du département, Gilles Clavreul.
Incendie dans les Landes: évacuation de 8.000 habitants à Parentis en cours (préfet)
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