Réunis à Anvers avec plusieurs chefs d’État mercredi, plus de mille industriels européens pressent l’Union d’agir face à la Chine et aux États-Unis. Protection, simplification, financements : l’Europe cherche sa riposte. Les 27 participeront jeudi à un moment de réflexion dans un château de l'est de la Belgique.
Les Européens en réflexion face au "net déclin" de l'industrie européenne
