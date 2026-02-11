Matilda, neuf ans, se bat contre une leucémie depuis six mois. Pour suivre une séance de chimiothérapie, elle vient passer une matinée au Château Sourire, sur les hauteurs de Marseille, un lieu unique en France pour les enfants atteints de cancer.
Le "Château Sourire" à Marseille, du sport et des copains pour les enfants atteints du cancer
