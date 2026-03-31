De l'héritage textile aux visions les plus futuristes, la mode africaine s'impose aujourd'hui comme l'une des plus futuristes au monde. Au musée du quai Branly – Jacques Chirac à Paris, l'exposition "Africa Fashion" en donne un aperçu foisonnant. Dans ce numéro de À l'Affiche, Louise Dupont rencontre Imane Ayissi, l'un des créateurs phare de l'exposition et premier couturier d'Afrique subsaharienne à être entré au calendrier officiel de la haute couture à Paris. Il construit une œuvre singulière, à la croisée de la haute couture française et des traditions africaines.
Imane Ayissi, couturier star de l'exposition "Africa Fashion" au Quai Branly
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro