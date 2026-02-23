Images de la propriété de Mar-a-Lago en Floride du président américain Donald Trump, après qu'un homme muni d'un fusil et d'un bidon d'essence s'est introduit tôt dimanche dans l'enceinte de la résidence et a été abattu par les forces de l'ordre, ont annoncé les autorités. IMAGES
Images de Mar-a-Lago, propriété de Donald Trump en Floride
