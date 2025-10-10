 Aller au contenu principal
Ils vivent dans le confort depuis 60 ans, mais écologiquement

information fournie par France 24 10/10/2025 à 17:09

Pionnier des écovillages, Findhorn prouve depuis six décennies qu’autonomie et durabilité peuvent aller de pair. Énergie éolienne, chauffage biomasse et potager collectif : ici, tout est pensé pour réduire l’impact environnemental. Déterminée à aller plus loin, la communauté s’engage sur un nouveau cap : la neutralité carbone d’ici 2032. Entre habitat éco-construit et vie communautaire, ce village écossais trace la voie d’un futur plus vert.

L'offre BoursoBank