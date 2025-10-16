"Il y a maintenant à nouveau des frondeurs socialistes (...) l'essentiel de ceux qui ont été élus sur le programme de rupture du Nouveau Front populaire qui respectent ce programme et qui aujourd'hui votent la censure", déclare la députée de La France insoumise (LFI) Aurélie Trouvé lors de l'examen des motions de censure du gouvernement Lecornu.
Il y a des "frondeurs socialistes" qui "votent la censure" (LFI)
