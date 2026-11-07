Le candidat insoumis Jean-Luc Mélenchon propose à ses partisans de "tout changer", une position "raisonnable" a-t-il dit devant une foule nombreuse lors d'un meeting de campagne pour la présentation du programme présidentiel de La France insoumise (LFI) au Bourget (Seine-Saint-Denis). SONORE
"Il faut tout changer", lance Mélenchon en meeting au Bourget
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