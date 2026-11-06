Accident de car mortel dans l'Ain : le chauffeur dit s'être "assoupi" au volant

Secouristes et gendarmes sur le lieu de l'accident de car mortel à Lent, près de Bourg-en-Bresse, le 6 novembre 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )

Un car a fait une sortie de route vendredi matin dans l'Ain, tuant deux passagers dont une fillette de sept ans, et son chauffeur a déclaré en garde à vue s'être "assoupi" au volant.

L'accident est survenu vers 07H30 sur la route départementale D22 au niveau de la petite commune de Lent. Le car affrété par la région Auvergne-Rhône-Alpes transportait 49 personnes dont 23 mineurs.

Souffrant de blessures aux jambes et hospitalisé sous le régime de la garde à vue, le chauffeur âgé de 26 ans a indiqué qu'il "se serait assoupi", a déclaré la procureure de la République de Bourg-en-Bresse Karine Malara lors d'un point presse. "Les premiers témoignages confirment l'assoupissement", a-t-elle ajouté.

"Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé de l'autre côté de la chaussée et a percuté plusieurs arbres qui bordaient cette chaussée, avant de s'immobiliser dans le ravin", a expliqué la magistrate, qui a ouvert une enquête pour homicide routier, confiée aux gendarmes.

Parti vers 05H30 le matin de Lyon, il "aurait déjà fait une tournée avant d'être sur cet itinéraire qui rejoignait Lyon à Bourg-en-Bresse (...) Mais on va vérifier les horaires exacts", a également indiqué Mme Malara.

Le bilan est de deux décès (une fillette de sept ans de nationalité bosnienne et un étudiant de 18 ans de Lyon), quatre personnes hospitalisées en urgence absolue, dont deux avec un pronostic vital engagé, et 25 autres personnes blessées plus légèrement.

"Coup de volant"

Le ministre français des Transports Philippe Tabarot (c) s'adresse à la presse sur les lieux d'un accident impliquant un autocar de ligne qui a fait plusieurs victimes à Lent, près de Bourg-en-Bresse, dans l'Ain, le 6 novembre 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )

Aucune trace d'alcoolémie ou de stupéfiant n'a été relevée sur le chauffeur, qui est "choqué", et la vitesse du car était limitée à 70 km/heure par un régulateur de vitesse, selon les premiers éléments de l'enquête.

"Le chauffeur a fait un coup de volant très fort. On était sur la voie de droite. On a dérivé sur la voie de gauche. Puis, on a foncé dans un fossé", a témoigné une lycéenne qui emprunte cette ligne tous les matins.

"On a essayé de sauver la plupart des gens qui (...) n'arrivaient pas à sortir. On a essayé de prendre les gens qui avaient le visage rempli de sang, les mettre sur le bas-côté pour ne pas qu'ils se fassent écraser", a ajouté la jeune fille, elle-même blessée à la tête.

Le ministre des Transports Philippe Tabarot a évoqué "un grand traumatisme", lors d'un point-presse sur place.

Selon lui, le véhicule était "en très bon état" et le chauffeur, "nouveau" dans cette entreprise de transport contrôlée 106 fois depuis 2024, avait déjà été testé négatif lors d'un contrôle inopiné mi-octobre.

Jean-François Débat, maire et président de l'agglomération de Bourg-en-Bresse, parle lui d'une route "bien entretenue" avec "un dévers, un léger virage sur la droite".

Les pompiers de l'Ain ont publié une photo montrant le car dans un fossé de l'autre côté de son axe de circulation, l'avant encastré dans des arbres.

"Sous le choc"

Les secours et les gendarmes sur les lieux d'un accident mortel de car à Lent, dans l'Ain, le 6 novembre 2026 ( AFP / Jeff PACHOUD )

Une association, l'Avema-France victimes 01, a été notamment dépêchée pour soutenir les victimes et leurs proches et fait état de "personnes sous le choc, sidérées" par le drame et prises en charge dans la salle des fêtes de la commune où une cellule psychologique est en place.

"On vit ça comme un échec, mais on ne renoncera pas à essayer de rendre encore plus sûr le transport par car ou par bus dans notre pays", a conclu le ministre des Transports.

Au total, une centaine de pompiers, une cinquantaine de gendarmes ont été déployés sur place, des drones et quatre hélicoptères ont été mobilisés sur ce drame.

Les accidents de transport public sont relativement rares.

En décembre 2017, une collision entre un car scolaire et un train avait tué six collégiens et fait 17 blessés à Millas dans les Pyrénées-Orientales, provoquant une immense émotion. La conductrice du car a été condamnée en appel en 2025 à cinq ans de prison dont deux ferme sous bracelet électronique.

Plus récemment, en janvier 2025, une lycéenne avait été tuée et 20 élèves blessés quand un car scolaire, dont le conducteur avait consommé des stupéfiants, s'était couché sur une voie près de Châteaudun (Eure-et-Loir).