Indonésie : nouveau terrain de jeu pour neuf orangs-outans sauvés des incendies

information fournie par AFP Video • 07/11/2026 à 10:13

Neuf orangs-outans sont remis en liberté dans la forêt de Kalimantan, sur l'île de Bornéo, en Indonésie. Poussés loin de chez eux par les incendies qui ravagent le pays depuis des mois, les grands singes - espèce menacée - avaient été secourus cet été et ont reçu des semaines de soins. Les feux dans le pays, aggravés par El Niño, ont ravagé plus de 1,9 million d'hectares au cours des neuf premiers mois de l'année, selon l'organisme de surveillance de la déforestation Nusantara Atlas.