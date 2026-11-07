Des électeurs font la queue devant un bureau de vote à Auckland, en Nouvelle-Zélande, pour voter aux élections législatives. Le scrutin s'annonce particulièrement serré entre le parti national du Premier ministre Christopher Luxon et le parti travailliste de Chris Hipkins, sur fond d'inquiétudes liées au coût de la vie. IMAGES
Nouvelle-Zélande: des électeurs font la queue devant un bureau de vote pour les législatives
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro