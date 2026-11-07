Le chauffeur du car qui est sorti de route dans l'Ain, un accident qui a fait deux morts, a indiqué qu'il "se serait assoupi" au volant, rapporte la procureure de Bourg-en Bresse Karine Malara lors d'une conférence de presse. "Lorsqu'il s'est réveillé, il s'est retrouvé de l'autre côté de la chaussée et a percuté plusieurs arbres qui bordaient cette chaussée, avant de s'immobiliser dans le ravin", précise-t-elle. SONORE
Accident de car mortel dans l'Ain : le chauffeur "se serait assoupi" (procureure)
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