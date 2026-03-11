IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama • 11/03/2026 à 10:36

Créée il y a cinq ans, IEVA Group se présente comme le spécialiste de la beauté et du bien-être personnalisés. La société dégage un chiffre d'affaires de 43,4 millions d'euros en 2025 avec une croissance moyenne de 70% par an sur la période.

Sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés, son fondateur et PDG, Jean Michel Karam explique les raisons qui ont poussé la société à s'introduire sur Euronext Growth, à Paris.

L'opération est ouverte jusqu'au 25 mars, au prix de 12,79 euros par action. Les actions sont éligibles au PEA, au PEA-PME, et au dispositif de remploi de plus-value de cession.

Vidéo sponsorisée.