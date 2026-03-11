 Aller au contenu principal
IEVA Group s'introduit en Bourse, sur Euronext Growth

information fournie par Boursorama 11/03/2026 à 10:36

Créée il y a cinq ans, IEVA Group se présente comme le spécialiste de la beauté et du bien-être personnalisés. La société dégage un chiffre d'affaires de 43,4 millions d'euros en 2025 avec une croissance moyenne de 70% par an sur la période.

Sur le plateau de Ca Bouge sur les marchés, son fondateur et PDG, Jean Michel Karam explique les raisons qui ont poussé la société à s'introduire sur Euronext Growth, à Paris.

L'opération est ouverte jusqu'au 25 mars, au prix de 12,79 euros par action. Les actions sont éligibles au PEA, au PEA-PME, et au dispositif de remploi de plus-value de cession.

Vidéo sponsorisée.

Les sous-titres de cette vidéo sont générés automatiquement grâce à l'IA. Boursorama ne peut donc garantir l'absence d'erreurs dans la transcription. En savoir plus dans nos CGU.

Le présent contenu est proposé par Boursorama. Cet article ou cette vidéo ne doivent en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de cet article ou de cette vidéo.

L'offre BoursoBank