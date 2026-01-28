Le chanteur américain de R&B Chris Brown arrive pour comparaitre devant un tribunal londonien pour des charges liés à l'affaire d'agression présumée dans une boîte de nuit en 2023. Chris Brown est accusé d'avoir frappé le producteur de musique Abraham "Abe" Diaw au bar avec une bouteille, puis de l'avoir poursuivi et roué de coups. Il a plaidé non coupable en juillet 2025. IMAGES
Accusé d'agression, le chanteur Chris Brown arrive au tribunal de Londres
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro