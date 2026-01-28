Des vikings lancent leurs torches pour incendier leur galère viking pendant le festival Up Helly Aa. Les membres du "Jarl Squad" d'Up Helly Aa célèbrent l'influence des Vikings scandinaves dans les îles Shetland. Jusqu'à 1 000 "guizers" (hommes en costume), sont attendus pour le festival. IMAGES
Des vikings écossais mettent le feu à un drakkar pour célébrer Up Helly Aa
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro