Ian Brossat (PCF) : "Les députés communistes voteront la censure"

information fournie par France 24 • 15/10/2025 à 15:53

Le Premier ministre a suspendu la réforme des retraites et les socialistes se sont prononcés sur une non-censure au nom de la responsabilité. La gauche est divisée puisque LFI, écologistes et communistes annoncent quant à eux censurer le gouvernement. Pour Ian Brossat, sénateur PCF et invité de Mardi politique, "la suspension de la réforme des retraites est une victoire, mais n'est pas suffisante". Il estime que "la politique qui sera menée sera celle d'Emmanuel Macron".