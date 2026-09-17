L'AFP a interrogé des citoyens du monde sur l'intelligence artificielle, alors que l'essort de cette technologie et les risques qu'elle fait peser sur l'humanité s'imposent au coeur de débats nationaux.
IA : des personnes du monde entier partagent leurs espoirs et craintes
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