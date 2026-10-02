Entre des intelligences artificielles qui prennent des initiatives, des piratages géants pendant l'été et une dérégulation politique qui s'accélère aux États-Unis, l'autonomisation de la machine fait frémir. Le scénario apocalyptique popularisé par la science-fiction n'a jamais été aussi proche de la réalité. Certes, les géants de la tech tirent la sonnette d'alarme, mais sans véritable sanction en cas de manquement.
IA : cette solution qui veut sauver l'homme et éviter l'apocalypse
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