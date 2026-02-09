Des fourgons de police qui transporteraient l'ex-magnat des médias prodémocratie Jimmy Lai, condamné pour sédition et collusion, arrivent au tribunal avant le prononcé de la peine. L'homme d'affaires et fondateur du journal prodémocratie Apple Daily, aujourd'hui fermé, a été reconnu coupable en décembre de trois chefs d'accusation, après un procès qui selon les groupes de défense des droits humains marque la fin de la liberté de la presse dont s'est longtemps enorgueilli le territoire rétrocédé à la Chine en 1997. IMAGES
Hong Kong: des fourgons de police arrivent avant le prononcé de la peine de Jimmy Lai
