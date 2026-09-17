Au programme de ce numéro 100% cinéma de "A l'Affiche !" : "Histoires de la nuit" de Léa Mysius : la réalisatrice française adapte le thriller de l'écrivain Laurent Mauvignier qui a, depuis, reçu le prix Goncourt pour un autre roman : "La Maison vide". Casting 5 étoiles pour cette adaptation : Hafsia Herzi, Benoît Magimel, Bastien Bouillon ou encore Monica Bellucci.
"Histoires de la nuit" de Léa Mysius : l'adaptation du polar anxiogène de Laurent Mauvignier
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