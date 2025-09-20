 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Henry Laurens : "Il ne peut pas y avoir d'occupation heureuse, démocratique et c'est elle qui engendre la violence"

information fournie par France 24 20/09/2025 à 21:35

Une nouvelle étape a été franchie cette semaine dans la guerre qu'Israël livre au Hamas dans la bande de Gaza. La phase principale de son offensive sur la ville de Gaza a démarré, précédée par un déluge de feu nocturne qui a terrifié ses habitants, dont une grande partie a fui direction des zones qui n'ont d'humanitaire que le nom. Le jour même du lancement de cette offensive, une commission d'enquête internationale indépendante de l'ONU a accusé Israël de commettre un "génocide" à Gaza, car remplissant 4 des 5 critères du génocide tel que défini par la Convention de 1948. Dans ce contexte catastrophique pour les civils et face à ce qu'Emmanuel macron qualifie de "fuite en avant" d'Israël, Paris s'apprête à reconnaître en début de semaine un État palestinien. Henry Laurens, titulaire de la chaire d'Histoire contemporaine du monde arabe au Collège de France et auteur de nombreux ouvrages parmi lesquels "Question juive, problème arabe" (éd. Gallimard), était l'invité d'"Au cœur de l’info".

Proche orient

