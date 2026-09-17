Des tags avec l'inscription "voleur", des écrans brisés: quatre stations-service ont été vandalisées dans le Nord de la France, autour de Douai, dans la nuit du 13 au 14 septembre.
Hausse des prix du carburant: des stations du Nord de la France vandalisées
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