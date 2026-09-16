En France, les aides ciblées pour faire face à la hausse des prix des carburants seront prolongées jusqu'à fin décembre : c'est ce que révèle l'entourage du Premier ministre, Sébastien Lecornu. Des mesures qui paraissent d'ores et déjà insuffisantes au regard de la colère sociale qui monte depuis plusieurs semaines en France.
Hausse des prix des carburants : que peut faire le gouvernement français ?
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