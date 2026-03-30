Une opération escargot a été organisée lundi matin par l'Organisation des transporteurs routiers européens (Otre) pour réclamer des aides face à la hausse du carburant.
Hausse des carburants : opération escargot des routiers sur le périphérique à Paris
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