Photographe britannique d’origine marocaine, Hassan Hajjaj a fait de ses portraits pop et colorés sa signature. Madonna, Amadou et Mariam ou encore des musiciens gnawa figurent parmi ses modèles. Quarante de ses célèbres "Rock Stars" sont exposées à la Cité de la musique à Paris.
Hassan Hajjaj, des "Rock Stars" hautes en couleur
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