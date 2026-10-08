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Hassan Hajjaj, des "Rock Stars" hautes en couleur

information fournie par France 24 08/10/2026 à 19:43

Photographe britannique d’origine marocaine, Hassan Hajjaj a fait de ses portraits pop et colorés sa signature. Madonna, Amadou et Mariam ou encore des musiciens gnawa figurent parmi ses modèles. Quarante de ses célèbres "Rock Stars" sont exposées à la Cité de la musique à Paris.

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