Attaque du 7 octobre: le chancelier allemand promet de lutter contre l'antisémitisme

La porte de Brandebourg illuminée aux couleurs du drapeau israélien, le 7 octobre 2026 à Berlin, à l'occasion du troisième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël ( AFP / Tobias SCHWARZ )

Le chancelier Friedrich Merz a promis mercredi de lutter contre l'antisémitisme, reconnaissant son essor en Allemagne, et appelé les autres partis à empêcher l'avènement d'une maire de gauche radicale à Berlin, à l'occasion du troisième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël.

"Nous constatons en Allemagne une recrudescence de l'antisémitisme, qui trop souvent n'est pas dénoncée. Le gouvernement fédéral fera tout ce qui est en son pouvoir pour combattre résolument l'antisémitisme", a déclaré M. Merz mercredi dans un communiqué, rendant hommage aux victimes du mouvement islamiste palestinien du 7 octobre 2023.

La question est au cœur du débat public allemand avec l'essor du parti d'extrême droite AfD, accusé de proximité avec la mouvance néonazie, mais aussi de la gauche radicale, suspectée de sympathie pour le Hamas.

Die Linke, sorti vainqueur des élections régionales à Berlin fin septembre face aux conservateurs de M. Merz, est au centre d'un scandale sur ses liens présumés avec des militants propalestiniens radicaux.

Dans l'après-midi, Friedrich Merz a appelé les Verts et les sociaux-démocrates, potentiels partenaires de coalition de die Linke à Berlin, à "assumer leurs responsabilités" et à "empêcher l'élection d'une maire die Linke dans notre capitale".

Die Linke, à commencer par Elif Eralp, sa candidate au poste de maire, assure prendre au sérieux la question de la lutte contre l'antisémitisme, au même titre que l'islamophobie ou l'homophobie, tout en dénonçant les crimes commis à Gaza et en Cisjordanie.

L'attaque du Hamas le 7 octobre 2023 a été la journée la plus meurtrière qu'ait connue Israël, avec la mort de 1.221 personnes. L'offensive israélienne en représailles a causé la mort de plus de 74.200 personnes dans la bande de Gaza, selon le ministère de la Santé du territoire palestinien, placé sous l'autorité du Hamas et dont les chiffres sont jugés fiables par l'ONU.

Une banderole "Un génocide n'en justifie pas un autre" lors d'une manifestation pro-palestinienne à Berlin, le 7 octobre 2026 à l'occasion du troisième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël ( AFP / John MACDOUGALL )

L'Allemagne a depuis enregistré une forte hausse des actes antisémites, avec des signalements en hausse de 80% en 2024 sur un an, selon l'Association fédérale des centres de recherche et d'information sur l'antisémitisme.

En raison de sa responsabilité historique dans la Shoah, l'Allemagne est l'un des plus grands soutiens d'Israël. Friedrich Merz s'est dit mercredi favorable à une solution à deux Etats.

Dans la soirée, plusieurs centaines de manifestants propalestiniens, dont l'activiste climatique suédoise Greta Thunberg, ont défilé dans la capitale allemagne, vêtus de keffiehs et munis de pancartes dénonçant le "génocide" mené par Israël et déplorant l'inaction supposée de l'Allemagne.

Plusieurs contre-manifestants leurs ont opposé des drapeaux israéliens et ont fustigé "l'antisémitisme de la gauche".

Des manifestants pro-israéliens organisent une contre-manifestation à côté d'une manifestation pro-palestinienne à Berlin, le 7 octobre 2026à l'occasion du troisième anniversaire de l'attaque du Hamas contre Israël ( AFP / John MACDOUGALL )

Sans incidents majeurs, la manifestation a été dissoute par la police vers 21H00 (19H00 GMT) une heure plus tôt que prévu en raison de plusieurs "infractions" selon un communiqué.

Jara, une militante rencontrée par l'AFP, s'est faite confisquer son affiche "les humains ont le droit d'exister, pas les Etats" par la police.

Selon elle, Israël abuse d'un "prétendu" droit à l’autodéfense en "exterminant le peuple palestinien".