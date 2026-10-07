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Éthiopie: des troupes érythréennes se déploient dans le nord du Tigré

information fournie par France 24 07/10/2026 à 22:30

Des troupes érythréennes se déploient ces derniers jours autour d'Adigrat, dans le nord de l'État régional éthiopien du Tigré, frontalier de l'Érythrée, vers laquelle des forces éthiopiennes semblent se diriger, ont indiqué mercredi des sources concordantes, sur fond de tensions exacerbées entre Éthiopie et Érythrée.

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