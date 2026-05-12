Emmanuel Macron a assuré mardi que la situation liés à l'hantavirus en France était "sous contrôle" du gouvernement qui a mis en place "des protocoles extrêmement rigoureux" en consultation avec les "meilleurs experts".
Hantavirus: Macron affirme que "la situation est sous contrôle" en France
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