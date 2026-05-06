Les trois cas suspects à bord du bateau de croisière MV Hondius, foyer d'hantavirus, ont été évacués du navire pour être transférés aux Pays-Bas. Le navire devrait accoster dans les prochains jours à Tenerife. l'une des îles des Canaries
Hantavirus: les trois cas suspects ont été évacués du navire
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