Le Paris des Arts de Fatou Diome et Mourad Merzouki

information fournie par France 24 29/09/2025 à 09:22

Cette semaine, Valérie Fayolle reçoit l'autrice Fatou Diome. Elle nous parle de son dernier roman "Aucune nuit ne sera noire", paru aux éditions Albin Michel, un récit tendre et intime en hommage à son grand-père. Et puis, direction le grand magasin Le Bon Marché - Rive Gauche, pour découvrir la dernière création du chorégraphe Mourad Merzouki, "Babel". Enfin, notre coup de cœur avec la chanteuse Imany, qui fait son retour avec un cinquième album engagé, " Women deserve rage".

L'offre BoursoBank