A la Une de la presse, ce lundi 29 septembre, , l’intensification de la guerre en Ukraine, où plus de 500 drones et des dizaines de missiles russes se sont abattus, hier, sur le pays. La poursuite de la mobilisation sociale et environnementale en France. Un drôle de festival en Arabie saoudite. Le clip de campagne (involontairement) drôle du président Paul Biya. Et les deux champions du week-end.
"Festival de la comédie de Riyad": "Drôle d'humour"
