En Haïti, où la population est toujours aux mains des gangs armés, la capitale et certaines provinces restent en état de siège. Une nouvelle force de sécurité internationale a commencé son déploiement, mais ses progrès restent maigres. Une situation de chaos qui aggrave la crise humanitaire. Quelque 1,5 million de personnes sont désormais déplacées et victimes de malnutrition.
Haïti dans les griffes des gangs : la crise humanitaire s'éternise
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro