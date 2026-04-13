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Guyane : l'awara, vedette de la saison des graines et des fêtes de Pâques

information fournie par France 24 13/04/2026 à 11:17

Fruit gras et sucré très prisé pour sa richesse et son goût inimitable, l'awara est la vedette de la "saison des graines", comme on l'appelle en Guyane. Il est à la base d'un plat très spécial qui se déguste à l'occasion à Pâques et les jours qui suivent. Une étude universitaire lui est même consacrée, tant il a de bienfaits à offrir.

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