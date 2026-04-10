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Guizmo, la force de la résilience

information fournie par France 24 10/04/2026 à 11:38

Rendez-vous avec le rappeur Guizmo à l’occasion de son Olympia du 20 mai 2026, déjà complet. Retour sur ses débuts dans la musique, l’explosion de sa carrière à seize ans, son combat contre les addictions, son rôle de père et ses victoires. Dans cet épisode, Livia, sa maman, offre une vidéo surprise.

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