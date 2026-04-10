Rendez-vous avec le rappeur Guizmo à l’occasion de son Olympia du 20 mai 2026, déjà complet. Retour sur ses débuts dans la musique, l’explosion de sa carrière à seize ans, son combat contre les addictions, son rôle de père et ses victoires. Dans cet épisode, Livia, sa maman, offre une vidéo surprise.
Guizmo, la force de la résilience
Vidéos les + vues
Pages les plus populaires
- Accueil Bourse
- Tous les cours boursiers
- Cours CAC 40
- Indices boursiers internationaux
- Palmarès Bourse
- Cours du Pétrole (Brent)
- Convertisseur de devises
- Convertisseur dollar / euro
- Convertisseur euro / dollar
- Convertisseur livres / euro
- Convertisseur franc suisse / euro